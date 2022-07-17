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В России заявили об очередной "победе" в войне в Украине после обстрела Одессы

Фото: в Одесской ОВА показали, как РФ лжет о войне в Украине на примере обстрела города (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Наталия Гурковская

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал о том, как россияне придумывают победы в войне в Украине, занимаясь откровенной ложью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в его Telegram-канале.

Так, оккупанты заявили, что во время ракетных обстрелов Одессы уничтожили склад с "Гарпунами", хотя попали на самом деле в склад торгово-производственной компании, где не было даже намека на что-то военное.

"Министерство российского позора продолжает свою деятельность - бьет по мирным объектам, убивает наших граждан, а отчитывается о своих величественных подвигах", - отметил он.

Напомним, утром 16 июля российские войска нанесли по Одессе ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95 по направлению Ставрополья. Загорелся склад.

Как сообщалось, в понедельник, 16 июля, утром полицейские задержали четырех человек, фотографировавших место и последствия ракетного удара по складу в Одессе.

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Одесса