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У Росії заявили про чергову "перемогу" у війні в Україні після обстрілу Одеси

Фото: в Одеській ОВА показали, як РФ бреше про війну в Україні на прикладі обстрілу міста (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Наталія Гурковська

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук розповів про те, як росіяни вигадують перемоги у війні в Україні, займаючись відвертою брехнею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в його Telegram-каналі.

Так, окупанти заявили, що під час ракетного обстрілу Одеси знищили склад з "Гарпунами", хоча потрапили насправді в склад торгово-виробничої компанії, де не було навіть натяку на щось військове.

"Міністерство російської ганьби продовжує свою діяльність - б'є по мирних об'єктах, вбиває наших громадян, а звітує про свої величні подвиги", - зазначив він.

Нагадаємо, вранці 16 липня російські війська завдали по Одесі ракетного удару з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95, з напрямку Ставропілля. Загорівся склад.

Як повідомлялося, у понеділок, 16 липня, вранці поліцейські затримали чотирьох людей, які фотографували місце та наслідки ракетного удару по складу в Одесі.

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Одеса