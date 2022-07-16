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В Одессе задержали четырех человек из-за сегодняшнего ракетного удара: что известно

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Одесса, Суббота 16 июля 2022 12:51
В Одессе задержали четырех человек из-за сегодняшнего ракетного удара: что известно Фото: задержаны четыре человека из-за сегодняшнего ракетного удара по Одессе (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 16 июля, утром полицейские задержали четырех человек, фотографировавших место и последствия ракетного удара по складу в Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение патрульной полиции Одесской области.

Так, утром после взрыва стражи порядка задержали мужчину, который фотографировал место прилета. По словам полиции, задержанный вел себя неадекватно и не реагировал на законные требования патрульных, поэтому против него были задействованы спецсредства.

"Также при осмотре его мобильного телефона было обнаружено множество фотографий объектов инфраструктуры, а также активное общение с абонентами России", - добавили в полиции.

Также полицейские задержали еще троих человек, которые утром снимали и фотографировали место ракетного удара. В их телефонах также были обнаружены снимки объектов инфраструктуры и блокпостов.

Напомним, утром 16 июля российские войска нанесли по Одессе ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95 по направлению Ставрополья. Загорелся склад.

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