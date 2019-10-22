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В России завели новые дела на украинских военных

Новости » Политика    22.10.2019 - 11:41
В России завели новые дела на украинских военных
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Следком России подозревает бойцов ВСУ в преступлениях против мирных жителей

В Российской Федерации завели новые уголовные дела на украинских военных за действия на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Следственный комитет России.

По мнению российского Следкома, украинские военные на Донбассе якобы совершают противоправные действия против мирных жителей, применяя в ходе боевых действий оружие, которое наносит чрезмерные повреждения. В частности, российская сторона заявляет, что 10 октября военные ВСУ и Национальной гвардии Украины якобы обстреляли гражданскую инфраструктуру в Зайцево, а 16 октября - объекты на улице Пустельникова в Горловке, в результате чего пострадали двое мирных жителей.

Кроме того, по версии Следкома, украинские силовики якобы установили в оккупированном Донецке растяжку на кладбище, которая взорвалась во время уборки захоронений и три человека получили ранения.

Действия украинских силовиков в России квалифицируют как "применение запрещенных средств и методов ведения войны".

Напомним, ранее сообщалось, что Следственный комитет России заочно предъявил обвинение командиру 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Валерию Гудзю.

Отметим, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что полная или частичная амнистия боевиков на Донбассе может состояться только после избрания легитимных органов власти на оккупированных территориях.

На Донбассе украинские позиции ночью обстреливали из гранатометов
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