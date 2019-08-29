ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Россия предьявила обвинение командиру бригады ВСУ

Новости » Происшествия    29.08.2019 - 13:17
Россия предьявила обвинение командиру бригады ВСУ
Фото: Следком РФ

Россия обвиняет Валерия Гудзя якобы в обстреле мирных граждан

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение командиру 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Валерию Гудзю, который якобы "причастен к обстрелам гражданского населения на Донбассе" в июне-июле 2019 года. Об этом сообщает РБК- Украина со ссылкой на сайт ведомства.

По версии следствия, Гудзь и другие лица, "в том числе из состава военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ", провели несколько артиллерийских обстрелов гражданской инфраструктуры. Как утверждает российское ведомство, в результате обстрела не менее четырех мирных жителей получили ранения.

Следком РФ усматривает в действиях Гудзя признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

Напомним, крымское управление ФСБ России возбудило уголовное дело против крымскотатарской журналистки, ведущей телеканала ATR Гульсум Халиловой за якобы "участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства".

Отмечается, что "суд" в оккупированном Крыму заочно избрал Халиловой меру пресечения в виде содержания под стражей и объявил ее в международный розыск.

Боевики на Донбассе применили беспилотник для сброса гранаты КПВВ на Донбассе переходят на осенний график
Новости Украины Вооруженные силы УкраиныРоссийская ФедерацияДонбассДНРСледком РФвоенные
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь