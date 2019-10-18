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Замглавы МИД назвал условия амнистии боевиков на Донбассе

Новости » Политика    18.10.2019 - 12:43
Замглавы МИД назвал условия амнистии боевиков на Донбассе
Фото: Василий Боднар (МИД)

В минских договоренностях речь идет о недопущении преследования лиц, принимавших участие в событиях на Донбассе в 2014 году

Полная или частичная амнистия боевиков на Донбассе может состояться только после избрания легитимных органов власти на оккупированных территориях. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, выступая в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в минских договоренностях речь идет о недопущении преследования лиц, принимавших участие в событиях в Донецкой и Луганской областях в 2014 году.

"Что касается закона об амнистии. На каком этапе разработка закона об амнистии и кто будет под нее попадать? Вы знаете, что есть два срока, о которых мы говорим сегодня. Первое - недопущение преследования и наказания лиц-участников событий в Донецкой и Луганской областях в 2014 году, как это записано в минских договоренностях. Второе - речь идет об амнистии", - сказал Боднар.

Боднар отметил, что в статье 5 указанного законопроекта содержится исчерпывающий перечень статей Уголовного кодекса Украины, преступления по которым не подпадают под действие закона о недопущении преследования.

"Согласно закону о применении амнистии, в Украине полное или частичное освобождение от наказания уже признанных виновными в совершении преступлений по уголовным делам, или в отношении которых рассматривается в суде, может рассматриваться только после избрания легитимных органов власти на оккупированных территориях, то есть восстановление суверенитета Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, большинство граждан (56%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции Украины "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), поддерживают - 26% опрошенных.

Напомним, ранее Владимир Зеленский выступал против амнистии боевиков и "милиции" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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