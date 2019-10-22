У Росії завели нові справи на українських військових

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Слідчий комітет Росії підозрює бійців ЗСУ у злочинах проти мирних жителів

У Російській Федерації завели нові кримінальні справи на українських військових за дії на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Слідчий комітет Росії.

На думку російського Слідчого комітету, українські військові на Донбасі нібито чинять протиправні дії проти мирних жителів, застосовуючи в ході бойових дій зброю, яка наносить надмірні пошкодження. Зокрема, російська сторона заявляє, що 10 жовтня військові ЗСУ та Національної гвардії України нібито обстріляли цивільну інфраструктуру Зайцевого, а 16 жовтня - об'єкти на вулиці Пустельникова в Горлівці, в результаті чого постраждали двоє мирних жителів.

Крім того, за версією Слідкому, українські силовики нібито встановили в окупованому Донецьку розтяжку на кладовищі, яка вибухнула під час прибирання поховань і три людини отримали поранення.

Дії українських силовиків в Росії кваліфікують як "застосування заборонених засобів і методів ведення війни".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Слідчий комітет Росії заочно пред'явив звинувачення командира 24-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Валерію Гудзю.

Зазначимо, заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар заявив, що повна або часткова амністія бойовиків на Донбасі може відбутися тільки після обрання легітимних органів влади на окупованих територіях.