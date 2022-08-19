У России заканчиваются боеприпасы, что ухудшает способность к наступлению, - СМИ

Журналистка сообщила, что, по данным западной разведки, у россиян заканчиваются боеприпасы.

"У нас есть широкий спектр доказательств, свидетельствующих о том, что боеприпасы исчерпываются... включительно с боеприпасами, которые поступают из глубоких хранилищ", - сказал сотрудник западной разведки на условиях анонимности.

Западный чиновник отметил, что сокращение российских запасов боеприпасов "в конечном итоге начнет ухудшать способность России начинать наступление".

Он сказал, что РФ объединила батальонные тактические группы и переживает ужасные времена, пытаясь восстановить свои силы". Он добавил, что это не хороший способ повысить боеспособность.