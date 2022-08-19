RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Росії закінчуються боєприпаси, що погіршує здатність до наступу, - ЗМІ

Фото: у Росії закінчуються боєприпаси, що погіршує здатність до наступу (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія стикнулася з проблемою постачання боєприпасів. Це ставить під питання її здатність до нового наступу на війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на редактора ITN Емму Берроуз у Twitter.

Журналістка повідомила, що, за даними західної розвідки, у росіян закінчуються боєприпаси.

"У нас є широкий спектр доказів, які свідчать про те, що боєприпаси вичерпуються... включно з боєприпасами, які надходять із глибоких сховищ", - сказав співробітник західної розвідки на умовах анонімності.

Західний чиновник зазанчив, що скорочення російських запасів боєприпасів "зрештою почне погіршувати здатність Росії розпочинати наступ".

Він сказав, що РФ об’єднала батальйонні тактичні групи і переживає "жахливі часи, намагаючись відновити свої сили". Він додав, що це не гарний спосіб підвищити боєздатність.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін зазначив, що росіяни не готується до наступу 24 серпня, у День Незалежності України, проте українцям варто бути готовими до можливих "сюрпризів" від загарбників.

Окрім того, українські військові за минулу добу ліквідували 400 росіян. Також вони знищили 69 одиниць автомобільної техніки ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України