У Росії закінчуються боєприпаси, що погіршує здатність до наступу, - ЗМІ

Росія стикнулася з проблемою постачання боєприпасів. Це ставить під питання її здатність до нового наступу на війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на редактора ITN Емму Берроуз у Twitter.
Журналістка повідомила, що, за даними західної розвідки, у росіян закінчуються боєприпаси.
"У нас є широкий спектр доказів, які свідчать про те, що боєприпаси вичерпуються... включно з боєприпасами, які надходять із глибоких сховищ", - сказав співробітник західної розвідки на умовах анонімності.
Західний чиновник зазанчив, що скорочення російських запасів боєприпасів "зрештою почне погіршувати здатність Росії розпочинати наступ".
Він сказав, що РФ об’єднала батальйонні тактичні групи і переживає "жахливі часи, намагаючись відновити свої сили". Він додав, що це не гарний спосіб підвищити боєздатність.
Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін зазначив, що росіяни не готується до наступу 24 серпня, у День Незалежності України, проте українцям варто бути готовими до можливих "сюрпризів" від загарбників.
Окрім того, українські військові за минулу добу ліквідували 400 росіян. Також вони знищили 69 одиниць автомобільної техніки ворога.
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