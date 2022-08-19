У Росії закінчуються боєприпаси, що погіршує здатність до наступу, - ЗМІ

Журналістка повідомила, що, за даними західної розвідки, у росіян закінчуються боєприпаси.

"У нас є широкий спектр доказів, які свідчать про те, що боєприпаси вичерпуються... включно з боєприпасами, які надходять із глибоких сховищ", - сказав співробітник західної розвідки на умовах анонімності.

Західний чиновник зазанчив, що скорочення російських запасів боєприпасів "зрештою почне погіршувати здатність Росії розпочинати наступ".

Він сказав, що РФ об’єднала батальйонні тактичні групи і переживає "жахливі часи, намагаючись відновити свої сили". Він додав, що це не гарний спосіб підвищити боєздатність.