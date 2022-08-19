ВСУ уничтожили еще 400 оккупантов за сутки: новые потери России в войне
Фото: ВСУ уничтожили еще 400 оккупантов за сутки (Getty Images)
Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали 400 оккупантов. Также было уничтожено 69 единиц автомобильной техники врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.08 ориентировочно составили:
- личного состава - около 44700 (+400) человек ликвидировано,
- танков - 1899 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 4195 (+16) ед,
- артиллерийских систем - 1016 (+6) ед,
- РСЗО - 266 (+1) ед,
- средства ПВО - 141 (+5) ед,
- самолетов - 234 (+0) ед,
- вертолетов - 197 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 795 (+2),
- крылатые ракеты - 190 (+0),
- корабли / катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3130 (+69) ед,
- специальная техника - 94 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Напомним, что ВСУ на юге за минувшие сутки нанесли 4 удара по врагу и сорвали планы вернуть в строй Каховский мост.
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