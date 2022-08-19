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ВСУ уничтожили еще 400 оккупантов за сутки: новые потери России в войне

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Украина, Пятница 19 августа 2022 09:04
ВСУ уничтожили еще 400 оккупантов за сутки: новые потери России в войне Фото: ВСУ уничтожили еще 400 оккупантов за сутки (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали 400 оккупантов. Также было уничтожено 69 единиц автомобильной техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.08 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 44700 (+400) человек ликвидировано,
  • танков - 1899 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 4195 (+16) ед,
  • артиллерийских систем - 1016 (+6) ед,
  • РСЗО - 266 (+1) ед,
  • средства ПВО - 141 (+5) ед,
  • самолетов - 234 (+0) ед,
  • вертолетов - 197 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 795 (+2),
  • крылатые ракеты - 190 (+0),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3130 (+69) ед,
  • специальная техника - 94 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Напомним, что ВСУ на юге за минувшие сутки нанесли 4 удара по врагу и сорвали планы вернуть в строй Каховский мост.

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