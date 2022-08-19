У России заканчиваются боеприпасы, что ухудшает способность к наступлению, - СМИ
Россия столкнулась с проблемой поставки боеприпасов. Это ставит под вопрос ее способность к новому наступлению на войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на редактора ITN Эмму Берроуз в Twitter.
Журналистка сообщила, что, по данным западной разведки, у россиян заканчиваются боеприпасы.
"У нас есть широкий спектр доказательств, свидетельствующих о том, что боеприпасы исчерпываются... включительно с боеприпасами, которые поступают из глубоких хранилищ", - сказал сотрудник западной разведки на условиях анонимности.
Западный чиновник отметил, что сокращение российских запасов боеприпасов "в конечном итоге начнет ухудшать способность России начинать наступление".
Он сказал, что РФ объединила батальонные тактические группы и переживает ужасные времена, пытаясь восстановить свои силы". Он добавил, что это не хороший способ повысить боеспособность.
Напомним, заместитель министра внутренних дел Евгений Енин отметил, что россияне не готовятся к наступлению 24 августа, в День Независимости Украины, однако украинцам следует быть готовыми к возможным "сюрпризам" от захватчиков.
Кроме того, украинские военные за минувшие сутки ликвидировали 400 россиян. Также они уничтожили 69 единиц автомобильной техники врага.
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