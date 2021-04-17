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В России задержали группу, которая якобы планировала убийство Лукашенко

Новина українською → Москва, Суббота 17 апреля 2021 20:55
В России задержали группу, которая якобы планировала убийство Лукашенко Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала в Москве двоих человек, которые якобы готовили государственный переворот в Беларуси. Их также подозревают в планировании физического устранения Александра Лукашенко.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Задержанными оказались Юрий Зенкович и Александр Федут. По информации ФСБ РФ, они имеют двойное гражданство США и Беларуси.

"ФСБ РФ совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь… пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зенковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко", - говорится в сообщении.

В отношении Зенковича и Федуты возбудили уголовное дело по статье о "заговоре или иным действиям, совершенным с целью захвата государственной власти".

Напомним, ранее в Беларуси заявили о шести попытках "цветных революций" в стране.

Также РБК-Украина писало, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила Александру Лукашенко провести переговоры.

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