Тихановская предложила Лукашенко переговоры

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила президенту Беларуси Александру Лукашенко провести переговоры. Она готова к переговорам прямо с ним, а также с его представителями.

Об этом говорится в сообщении на сайте Тихановской .

Предварительные консультации оппозиция готова начать без предварительных условий, чтобы определить предмет переговоров.

"Учитывая отсутствие доверия между сторонами, площадкой для предварительных консультаций и контактов может выступить ОБСЕ. Контактная площадка в рамках ОБСЕ позволит включить в процесс Россию, позиция которая в настоящее время является главным препятствием к разрешению белорусского политического кризиса", - говорится в сообщении.

В качестве посредников оппозиция видит только национальные государства, способные влиять на ситуацию. В их числе названы Россия, Франция, Германия и Швейцария, США.