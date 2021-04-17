У Росії затримали групу, яка нібито планувала вбивство Лукашенка

Федеральна служба безпеки Російської Федерації затримала в Москві двох чоловік, які нібито готували державний переворот в Білорусі. Їх також підозрюють у плануванні фізичного усунення Олександра Лукашенка.

Затриманими виявилися Юрій Зенковіч і Олександр Федут. За інформацією ФСБ РФ, вони мають подвійне громадянство США та Білорусі.

"ФСБ РФ спільно з Комітетом державної безпеки Республіки Білорусь... припинено протиправну діяльність має подвійне громадянство США і Республіки Білорусь Зенковича Юрія Леонідовича і громадянина РБ Федути Олександра Йосиповича, планували здійснення військового перевороту в Білорусі за відпрацьованим сценарієм "кольорових революцій" із залученням місцевих та українських націоналістів, а також фізичне усунення президента Олександра Лукашенка", - йдеться в повідомленні

Щодо Зенковича і Федути порушили кримінальну справу за статтею про "змову чи інших дій, вчинених з метою захоплення державної влади".