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У Росії затримали групу, яка нібито планувала вбивство Лукашенка

Новость на русском → Москва, Субота 17 квітня 2021 20:55
У Росії затримали групу, яка нібито планувала вбивство Лукашенка Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Ігор Литвиненко

Федеральна служба безпеки Російської Федерації затримала в Москві двох чоловік, які нібито готували державний переворот в Білорусі. Їх також підозрюють у плануванні фізичного усунення Олександра Лукашенка.

Про це повідомляють "РИА Новости".

Затриманими виявилися Юрій Зенковіч і Олександр Федут. За інформацією ФСБ РФ, вони мають подвійне громадянство США та Білорусі.

"ФСБ РФ спільно з Комітетом державної безпеки Республіки Білорусь... припинено протиправну діяльність має подвійне громадянство США і Республіки Білорусь Зенковича Юрія Леонідовича і громадянина РБ Федути Олександра Йосиповича, планували здійснення військового перевороту в Білорусі за відпрацьованим сценарієм "кольорових революцій" із залученням місцевих та українських націоналістів, а також фізичне усунення президента Олександра Лукашенка", - йдеться в повідомленні

Щодо Зенковича і Федути порушили кримінальну справу за статтею про "змову чи інших дій, вчинених з метою захоплення державної влади".

Нагадаємо, раніше в Білорусі заявили про шести спробах "кольорових революцій" в країні.

Також РБК-Україна писала, що лідер білоруської опозиції Світлана Тихановская запропонувала Олександру Лукашенко провести переговори.

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