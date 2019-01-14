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В России после взрыва обрушился еще один дом, есть погибший

Новости » Происшествия    14.01.2019 - 08:58
В России после взрыва обрушился еще один дом, есть погибший
Фото: последствия взрыва в Шахтах (rostovnadonu VK)

Утром взорвался газ в многоэтажке в Шахтах Ростовской области

В Шахтах (Ростовская область, Россия) утром 14 января в одной из многоэтажек произошел взрыв газа, спасатели под завалами обнаружили одного погибшего. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что в результате взрыва обрушилась многоэтажка. Эпицентр взрыва находился на 9 этаже, в разрушенных квартирах находились 13 человек. Всего спасатели эвакуировали из дома 140 человек.

На данный момент известно о спасении семерых человек, еще двух пострадавших извлекают из под завалов. В результате трагедии погиб ребенок, еще одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

 

Напомним, 31 декабря в российском Магнитогорске произошел взрыв, в результате чего обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. В результате обрушения погибли 39 человек. Взрыв произошел, предположительно, на 2 или 3 этаже, причины выясняются. Изучается несколько версий, основной из них рассматривается взрыв бытового газа. Кроме того, допускалась версия о взрывчатке, однако в первых числах января Следственный комитет заявил, что следов взрывчатки на месте происшествия не обнаружено. Однако официально не опровергалась версия о теракте.

 

 

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