Количество жертв обрушения дома в Магнитогорске возросло до 39

Фото: место происшествия (из открытых источников)

Поисково-спасательная операция завершена

Количество жертв обрушения дома в Магнитогорске (Российская Федерация) возросло до 38 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Челябинской области РФ Бориса Дубровского.

Согласно информации пресс-службы главного управления МЧС по Челябинской области, спасатели извлекли тело женщины.

Поисково-спасательная операция завершена.

По информации издания "Медуза", первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что под обломками больше нет людей.

Ранее РБК-Украина писало о 38 жертвах взрыва в Магнитогорске.

Отметим, в Магнитогорске 31 декабря 2018 года произошел взрыв в жилом доме, в результате чего обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома.

Также сообщалось, что среди пропавших без вести после взрыва в Магнитогорске есть украинка, которая проживала в одной из квартир.