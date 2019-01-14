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У Росії після вибуху обрушився ще один будинок, є загиблий

Новини » Надзвичайні події    14.01.2019 - 08:58
У Росії після вибуху обрушився ще один будинок, є загиблий
Фото: наслідки вибуху в Шахтах (rostovnadonu VK)

Вранці вибухнув газ у багатоповерхівці у Шахтах Ростовської області

У Шахтах (Ростовська область, Росія) вранці 14 січня в одній із багатоповерхівок стався вибух газу, під завалами рятувальники виявили одного загиблого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що в результаті вибуху обвалилася багатоповерхівка. Епіцентр вибуху знаходився на 9 поверсі, у зруйнованих квартирах перебували 13 осіб. Всього рятувальники евакуювали з будинку 140 осіб.

На даний момент відомо про порятунок сімох людей, ще двох постраждалих витягують з-під завалів. В результаті трагедії загинула дитина, ще одна постраждала перебуває у важкому стані.

 

Нагадаємо, 31 грудня у російському Магнітогорську стався вибух, в результаті чого обвалився під'їзд десятиповерхового житлового будинку. В результаті обвалення загинули 39 осіб. Вибух стався, імовірно, на 2 чи 3 поверсі, причини з'ясовуються. Вивчається кілька версій, основною з них розглядається вибух побутового газу. Крім того, допускалась версія про вибухівку, однак у перших числах січня Слідчий комітет заявив, що слідів вибухівки на місці події не виявлено. Однак офіційно не спростовувалася версія про теракт.

 

 

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