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В России ввели цензуру на новости о войне с Украиной

Новина українською →
Четверг 24 февраля 2022 14:16
В России ввели цензуру на новости о войне с Украиной В России ввели цензуру на новости о войне с Украиной (Фото: Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Сергей Сурепин

Роскомнадзор обязал средства массовой информации Российской Федерации использовать информацию только из "официальных российских источников" при подготовке материалов о российской "спецоперации" на Донбассе. Фактически, ведомство ввело цензуру на новости о войне с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление регулятора.

Роскомнадзор сообщил, что за распространение "заведомо ложной информации" СМИ грозит административный штраф до 5 миллионов рублей. Также регулятор может блокировать подобные материалы.

"Именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию", - написал Роскомнадзор.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киевской области упал военный самолет ВСУ.

Также РБК-Украина сообщало, что въезд и выезд из Киева остаются свободными.

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