У Росії ввели цензуру на новини про війну з Україною
Роскомнагляд зобов'язав Засоби масової інформації Російської Федерації використовувати інформацію тільки з "офіційних російських джерел" при підготовці матеріалів про російську "спецоперацію" на Донбасі. Фактично, відомство ввело цензуру на новини про війну з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву регулятор.
Роскомнагляд повідомив, що за поширення "завідомо неправдивої інформації" ЗМІ загрожує адміністративний штраф до 5 мільйонів рублів. Також регулятор може блокувати подібні матеріали.
"Саме російські офіційні інформаційні джерела розташовують і поширюють достовірну і актуальну інформацію", - написав Роскомнагляд.
Раніше РБК-Україна писало, що у Київській області впав військовий літак ЗСУ.
Також РБК-Україна повідомляло, що в'їзд і виїзд з Києва залишаються вільними.