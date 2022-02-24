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У Росії ввели цензуру на новини про війну з Україною

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Четвер 24 лютого 2022 14:16
У Росії ввели цензуру на новини про війну з Україною У Росії ввели цензуру на новини про війну з Україною (Фото: Sean Gallup / Getty Images)
Автор: Сергій Сурепін

Роскомнагляд зобов'язав Засоби масової інформації Російської Федерації використовувати інформацію тільки з "офіційних російських джерел" при підготовці матеріалів про російську "спецоперацію" на Донбасі. Фактично, відомство ввело цензуру на новини про війну з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву регулятор.

Роскомнагляд повідомив, що за поширення "завідомо неправдивої інформації" ЗМІ загрожує адміністративний штраф до 5 мільйонів рублів. Також регулятор може блокувати подібні матеріали.

"Саме російські офіційні інформаційні джерела розташовують і поширюють достовірну і актуальну інформацію", - написав Роскомнагляд.

Раніше РБК-Україна писало, що у Київській області впав військовий літак ЗСУ.

Також РБК-Україна повідомляло, що в'їзд і виїзд з Києва залишаються вільними.

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