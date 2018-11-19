Для России важно склонить Турцию к смягчению позиции по Крыму, - Чубаров

Фото: Рефат Чубаров (РБК-Украина)

В последние год-полтора появилась тема проведения "дней крымскотатарской культуры" в Турции

Россия не оставляет попыток разорвать солидарность государств мира, которые поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины, в частности, это касается позиции Турции относительно аннексии Крыма. Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Чубарова.

По его словам, для Москвы особо важным представляется склонение руководства Турции к смягчению ее позиции по Крыму.

"В числе множества ухищрений, предпринимаемых Москвой, в частности МИД России, в последние год-полтора является тема проведения "дней крымскотатарской культуры" в Турции", - отметил Чубаров.

Он также подчеркнул, что Россия пытается "пропихнуть незаконные органы российской оккупационной власти" в Крыму, а с турецкой стороны - поддерживаемый Россией "Фонд развития Крыма", зарегистрированный в Анкаре.

Также Чубаров обнародовал посвященные этому вопросу документы, полученные украинской стороной от "источников в российской дипломатии".

Напомним, ранее посол Турции в Украине Йонет Джан Тезель заявил, что Турция не признает аннексию Крыма Россией и будет продолжать внешнюю политику в этом направлении.

Добавим, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ смогут работать в аннексированном Россией Крыму в случае, если будет достигнут консенсус среди стран-участниц организации.