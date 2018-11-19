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Для Росії важливо схилити Туреччину до пом'якшення позиції по Криму, - Чубаров

Новини » Політика    19.11.2018 - 09:17
Для Росії важливо схилити Туреччину до пом'якшення позиції по Криму, - Чубаров
Фото: Рефат Чубаров (РБК-Україна)

В останні рік-півтора з'явилася тема проведення "днів кримськотатарської культури" в Туреччині

Росія не залишає спроб розірвати солідарність держав світу, які підтримують територіальну цілісність і суверенітет України, зокрема, це стосується позиції Туреччини щодо анексії Криму. Про це заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Чубарова.

За його словами, для Москви особливо важливим представляється схилити керівництво Туреччини до пом'якшення її позиції по Криму.

"В числі багатьох хитрощів, що вживаються Москвою, зокрема МЗС Росії, в останні рік-півтора є тема проведення "днів кримськотатарської культури" в Туреччині", - зазначив Чубаров.

Він також підкреслив, що Росія намагається "протиснути незаконні органи російської окупаційної влади в Криму, а з турецької сторони - підтримуваний Росією "Фонд розвитку Криму", зареєстрований в Анкарі.

Також Чубаров оприлюднив присвячені цьому питанню документи, отримані українською стороною від джерел у російської дипломатії".

 

Нагадаємо, раніше посол Туреччини в Україні Йонет Джан Тезель заявив, що Туреччина не визнає анексію Криму Росією і буде продовжувати зовнішню політику в цьому напрямку.

Додамо, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зможуть працювати в аннексированном Росією Криму в разі, якщо буде досягнуто консенсусу серед країн-учасниць організації.

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