В России узнали об отправке турбины Siemens из Канады в Германию

Турбину отправили на самолете, из Германии ее доставят через Хельсинки до России еще через "пять-семь дней", если не возникнет проблем с логистикой и таможней.

Компрессорная станция "Портовая", для которой предназначается турбина, находится возле поселка Торфяновка в Ленинградской области примерно в 20 км от границы с Финляндией.

Напомним, ранее стало известно, что Канада передаст Германии санкционную турбину для "Северного потока", которая была на ремонте.

По словам премьера Джастина Трюдо, это было тяжелое решение. Украинский президент Владимир Зеленский призывал Оттаву пересмотреть его.

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