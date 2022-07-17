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Канадских министров вызвали в парламент из-за турбины для "Северного потока"

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Оттава, Воскресенье 17 июля 2022 18:56
Канадских министров вызвали в парламент из-за турбины для "Северного потока" Фото: передача турбины выглядит как приостановка санкций против России (gettyimages)
Автор: Артем Горовенко

Комитет по иностранным делам Палаты общин Канады требует от правительства объяснить решение передать турбину для газопровода "Северный поток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Сообщается, что комитет вызывает министра иностранных дел Мелани Жоли и министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона, чтобы они объяснили частичный отказ от санкций против России и передачу турбины. Министров попросили явиться до 22 июля.

Кроме того, комитет также хочет заслушать посла Украины Юлию Ковалив, посла Германии Сабину Спарвассер и посла ЕС Мелиту Габрич, а также Украинско-канадский конгресс.

Напомним, ранее стало известно, что Канада передаст Германии турбину для "Северного потока", которая была на ремонте.

По словам премьера Джастина Трюдо, это было тяжелое решение. Украинский президент Владимир Зеленский призывал Оттаву пересмотреть его.

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Канада Северный поток
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