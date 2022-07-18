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У Росії дізналися про відправку турбіни Siemens з Канади до Німеччини

Фото: у Росії дізналися про відправку турбіни Siemens з Канади до Німеччини (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Канада відправила до Німеччини відремонтовану газову турбіну Siemens Energy, використовувану для подачі газу по газопроводу "Північний потік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсант",

Турбіну відправили на літаку, з Німеччини її доставлять через Гельсінкі до Росії ще через "п'ять-сім днів", якщо не виникне проблем з логістикою і митницею.

Компресорна станція "Портова", для якої призначається турбіна, знаходиться біля селища Торфянівка в Ленінградській області приблизно у 20 км від кордону з Фінляндією.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Канада передасть Німеччині санкційну турбіну для "Північного потоку", яка була на ремонті.

За словами прем'єра Джастіна Трюдо, це було важке рішення. Український президент Володимир Зеленський закликав Оттаву переглянути його.

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