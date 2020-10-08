В России увеличилось число пострадавших из-за взрывов боеприпасов

В Рязанской области (Россия) число пострадавших в результате взрывов на территории складов с боеприпасами увеличилось до 13. Днем ранее сообщалось о шести пострадавших.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Как сообщается, из общего числа пострадавших 10 человек находятся в Скопинском межрайонном медицинском центре (ММЦ), из них один в реанимации. Трех человек разместили в Ряжском ММЦ, их состояние оценивают как средней степени тяжести.

Напомним, накануне в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области произошло возгорание травы. Из-за порывистого ветра огонь перекинулся на площадку для хранения артиллерийских боеприпасов.

Позже в области объявили эвакуацию, в результате чего местных жителей из 14 населенных пунктов, которые находятся рядом с горящим военным складом, отвезли на безопасную дистанцию.

Кроме того, из-за взрывов там ввели режим чрезвычайной ситуации.