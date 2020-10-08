У Росії збільшилася кількість потерпілих внаслідок вибухів боєприпасів

В Рязанській області (Росія) кількість постраждалих в результаті вибухів на території складів з боєприпасами збільшилася до 13. Днем раніше повідомлялося про шість постраждалих.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Як повідомляється, із загальної кількості потерпілих 10 осіб перебувають у Скопінському міжрайонному медичному центрі (ММЦ), з них один у реанімації. Трьох людей розмістили в Ряжському ММЦ, їх стан оцінюють як середнього ступеня тяжкості.

Нагадаємо, напередодні в районі населеного пункту Желтухіно Рязанської області сталося загоряння трави. Через вітер вогонь перекинувся на майданчик для зберігання артилерійських боєприпасів.

Пізніше в області оголосили евакуацію, в результаті чого місцевих жителів з 14 населених пунктів, які знаходяться поряд з палаючим військовим складом, відвезли на безпечну дистанцію.

Крім того, через вибухи там ввели режим надзвичайної ситуації.