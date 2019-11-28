В России разрешили провести акцию памяти жертв Голодомора

Фото: памятник жертвам Голодомора в Украине (president.gov.ua)

Акцию разрешили только на один час

Мэрия столицы Российской Федерации Москвы согласовала проведение акции памяти жертв Голодомора в субботу, 30 ноября, возле Соловецкого камня напротив здания Федеральной службы безопасности на Лубянской площади. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечается, акцию разрешили только на один час - с 16 до 17 по местному времени, а количество участников должно быть до 30 человек "без создания препятствий для движения пешеходов".

Организаторами акции выступили партия ПАРНАС и общественное движение "Декоммунизация".

Отметим, в 2008 году Государственная дума Российской Федерации приняла постановление, в котором признала, что "жертвами искусственного голода в результате коллективизации в СССР стали 7 миллионов людей". Однако в России до сих пор на официальном уровне не проводят никаких мемориальных мероприятий.

Напомним, за весомый вклад в чествование памяти жертв Голодомора президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами трех иностранок.

Кроме того, временно поверенный Соединенных Штатов в Украине Уильям Тейлор ранее выразил поддержку Украине и почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов. Тейлор подчеркнул, что Штаты помнят про геноцид, осуществленный советской властью и никогда не забудут о преступлении, совершенном против человечества.