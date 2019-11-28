У Росії дозволили провести акцію пам'яті жертв Голодомору

Фото: пам'ятник жертвам Голодомору в Україні (president.gov.ua)

Акцію дозволили лише на одну годину

Мерія столиці Російської Федерації Москви погодила проведення акції пам'яті жертв Голодомору у суботу, 30 листопада, біля Соловецького каменю навпроти будівлі Федеральної служби безпеки на Луб’янській площі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як зазначається, акцію дозволили лише на одну годину - з 16 до 17 за місцевим часом, а кількість учасників має бути до 30 осіб "без створення перешкод для руху пішоходів".

Організаторами акції виступили партія ПАРНАС і громадський рух "Декомунізація".

Відзначимо, у 2008 році Державна дума Російської Федерації ухвалила постанову, в якій визнала, що "жертвами штучного голоду в результаті колективізації в СРСР стали 7 мільйонів людей". Проте у Росії досі на офіційному рівні не проводять жодних меморіальних заходів.

Нагадаємо, за вагомий внесок у вшанування пам'яті жертв Голодомору президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами трьох іноземок.

Крім того, тимчасово повірений Сполучених Штатів в Україні Вільям Тейлор раніше висловив підтримку Україні і вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Тейлор підкреслив, що Штати пам'ятають про геноцид, здійснений радянською владою та ніколи не забудуть про злочин, скоєний проти людства.