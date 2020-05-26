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В России разбился военный вертолет, погибли четыре человека

Новости » В мире     26.05.2020 - 07:50
В России разбился военный вертолет, погибли четыре человека
Фото: вертолет Ми-8 (mil.ru)

Падение вертолета произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета

Российский военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря на Чукотке. В результате аварии погибли четыре человека.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представитель правительства Чукотки, вертолет проводил контрольное вывешивание и пал с высоты 15 метров. Внутри находились четыре человека, все погибли.

По информации Минобороны, вертолет упал рано утром при выполнении учебно-тренировочного полета.

После аварии на месте происшествия возник пожар, который удалось потушить.

По предварительной версии, причиной жесткой посадки могла стать техническая неисправность вертолета. Черные ящики Ми-8 уже нашли, их состояние удовлетворительное.

Напомним, 20 мая три человека погибли в результате жесткой посадки российского военно-транспортного вертолета Ми-8 в Подмосковье.

Ранее в Крыму военный вертолет в тремя людьми на борту совершил жесткую посадку.

Пилот военного вертолета умер в больнице.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины Российская Федерацияавиакатастрофавертолет
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