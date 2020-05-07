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В Крыму военный вертолет совершил жесткую посадку, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     07.05.2020 - 16:48
В Крыму военный вертолет совершил жесткую посадку, есть пострадавшие
Фото: российский Ми-35 (wikimedia by Vitaly V Kuzmin)

В результате инцидента пострадали 3 человека

В оккупированном Крыму сегодня, 7 мая, произошла жесткая посадка российского военного вертолета Ми-35. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росЗМІ.

По данным российских СМИ, сегодня вблизи оккупированного Джанкоя транспортно-боевой вертолет Ми-35 по неизвестным причинам совершил жесткую посадку.

В результате жесткой посадки пострадали 3 человека. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Аргентине произошла авария медицинского вертолета. В результате авиакатастрофы погибли 2 человека и еще двое получили травмы. Погибшими были врач и медсестра.

Также РБК-Украина писало, что 22 апреля в Киевской области военный вертолет Ми-8 бориспольской Бригады транспортной авиации осуществил аварийную посадку в поле. Вынужденная посадка произошла из-за повреждения одного из двигателей вертолета.

Кроме того, на севере Филиппин разбился вертолет национальной полиции с высокопоставленными чиновниками на борту. В частности, на борту вертолета находился руководитель национальной полиции Филиппин Арчи Гамбоа.

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