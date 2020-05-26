У Росії розбився військовий вертоліт, загинули чотири людини

Падіння вертольота сталося під час виконання навчально-тренувального польоту
Російський військовий вертоліт Мі-8 ВКЗ здійснив жорстку посадку в аеропорту Анадиря на Чукотці. В результаті аварії загинули чотири людини.
Про це повідомляє РИА Новости.
За словами представник уряду Чукотки, вертоліт проводив контрольне вивішування і впав з висоти 15 метрів. Всередині знаходилися чотири людини, всі загинули.
За інформацією Міноборони, падіння вертольота сталося рано вранці під час виконання навчально-тренувального польоту.
Після аварії на місці пригоди виникла пожежа, яку вдалося загасити.
За попередньою версією, причиною жорсткої посадки могла стати технічна несправність вертольота. Чорні скриньки Мі-8 вже знайшли, їхній стан задовільний.
Нагадаємо, 20 травня три людини загинули в результаті жорсткої посадки російського військово-транспортного вертольота Мі-8 в Підмосков'ї.
Раніше у Криму військовий вертоліт в трьома людьми на борту здійснив жорстку посадку.
Пілот військового вертольота помер у лікарні.
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Автор: Надія Собенко