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У Росії розбився військовий вертоліт, загинули чотири людини

Новини » В світі     26.05.2020 - 07:50
У Росії розбився військовий вертоліт, загинули чотири людини
Фото: вертоліт Мі-8 (mil.ru)

Падіння вертольота сталося під час виконання навчально-тренувального польоту

Російський військовий вертоліт Мі-8 ВКЗ здійснив жорстку посадку в аеропорту Анадиря на Чукотці. В результаті аварії загинули чотири людини.

Про це повідомляє РИА Новости.

За словами представник уряду Чукотки, вертоліт проводив контрольне вивішування і впав з висоти 15 метрів. Всередині знаходилися чотири людини, всі загинули.

За інформацією Міноборони, падіння вертольота сталося рано вранці під час виконання навчально-тренувального польоту.

Після аварії на місці пригоди виникла пожежа, яку вдалося загасити.

За попередньою версією, причиною жорсткої посадки могла стати технічна несправність вертольота. Чорні скриньки Мі-8 вже знайшли, їхній стан задовільний.

Нагадаємо, 20 травня три людини загинули в результаті жорсткої посадки російського військово-транспортного вертольота Мі-8 в Підмосков'ї.

Раніше у Криму військовий вертоліт в трьома людьми на борту здійснив жорстку посадку.

Пілот військового вертольота помер у лікарні.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Російська Федераціяавиакатастрофавертолет
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