В Крыму после жесткой посадки военного вертолета умер пилот

Фото: российский Ми-35 (wikimedia by Vitaly V Kuzmin)

Вертолет совершил жесткую посадку во время планового учебно-тренировочного полета

Пилот военного вертолета, который совершил жесткую посадку в оккупированном Крыму, умер в больнице. Об этом сообщают российские СМИ.

В пресс-службе Южного военного округа сообщили, что вертолет совершил жесткую посадку во время планового учебно-тренировочного полета. Полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет.

Также сообщается, что еще двое человек пострадали, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Напомним, 7 мая в Крыму военный вертолет совершил жесткую посадку в Крыму. При этом отмечалось, что трое человек находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, в Аргентине произошла авария медицинского вертолета. В результате авиакатастрофы погибли два человека и еще двое получили травмы. Погибшими были врач и медсестра.

Добавим, что на севере Филиппин разбился вертолет национальной полиции с высокопоставленными чиновниками на борту. В частности, на борту вертолета находился руководитель национальной полиции Филиппин Арчи Гамбоа.