У Росії розбився мікроавтобус, в якому ймовірно могли бути громадяни України

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Повідомляється про вісьмох загиблих

У Псковській області (РФ) в аварію потрапив мікроавтобус, в якому, імовірно, перебували громадяни України. Про це передає РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

У результаті аварії загинули щонайменше вісім з дев'яти осіб. За даними ЗМІ, водій мікроавтобуса "Мерседес" не розрахував дистанцію при обгоні та зіткнувся з негабаритною вантажівкою.

Також відомо про двох постраждалих в результаті аварії: водія вантажівки та пасажира мікроавтобуса.

"За попередніми даними, загиблі - громадяни України", - повідомили журналістам співробітники МВС регіону.

Нагадаємо, вночі 8 лютого в Воронезької області Російської Федерації автобус з українцями врізався у вантажівку, в результаті аварії загинули три людини.

У кінці 2019 року під Псковом потрапив в ДТП автобус з Білорусі. В результаті постраждали 16 осіб, серед яких троє дітей. Вони були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості в обласну лікарню.