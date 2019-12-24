В России разбился истребитель

В Хабаровском крае (Россия) разбился современный истребитель Су-57. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Авиакатастрофа произошла в 111 км от аэродрома Дземги. Летчик успел катапультироваться. Его эвакуировали на вертолете Ми-8. Основные версии крушения истребителя Су-57 (Т-50) в Хабаровском крае - неисправность и ошибка пилотирования.

Как отмечается, этот истребитель проходил испытания. Он принадлежал Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу.

Напомним, в Египте в четверг, 5 декабря, во время военных учений произошла авария российского истребителя МиГ-29.

Кроме того, в конце сентября в Словакии вблизи города Злате Моравце разбился российский истребитель МиГ-29. Авария произошла во время тренировочного полета с другим истребителем. Пилот успел катапультироваться. Причиной аварии могла стать нехватка топлива.

Также тринадцать французских военнослужащих погибли в результате столкновения двух военных вертолетов в Мали.

Напомним, 18 января 2018 два российских истребителя Су-34 столкнулись в полете над Японским морем, из-за ошибки пилотирования. Самолеты столкнулись в момент возвращения на авиабазу в Хурбе (277-й бомбардировочный авиаполк). На месте столкновения двух истребителей Су-34 над Японским морем погибли трое пилотов.