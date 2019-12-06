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В Египте разбился российский истребитель МиГ-29

Новости » Происшествия     06.12.2019 - 09:02
В Египте разбился российский истребитель МиГ-29
Фото: истребитель МиГ-29 (en.topwar.ru)

Пилот самолета успел катапультироваться

В Египте в четверг, 5 декабря, во время военных учений произошла авария российского истребителя МиГ-29. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

По словам военного представителя Тамера аль-Рифая, истребитель МиГ-29 военно-воздушных сил Египта разбился из-за внезапной технической неисправности. Пилот выжил, ему удалось вовремя катапультироваться.

Отмечается, что в ноябре 2018 года в Египте произошла аналогичная авария российского истребителя МиГ-29. В Москве заявили, что отправят в Каир группу экспертов, которые помогут в расследовании проблем, которые привели к последней аварии.

Напомним, в конце сентября в Словакии вблизи города Злате Моравце разбился российский истребитель МиГ-29. Авария произошла во время тренировочного полета с другим истребителем. Пилот успел катапультироваться. Причиной аварии могла стать нехватка топлива.

Также в сентябре разбился еще один российский истребитель. Военный самолет МиГ-21 разбился во время тренировочного полета в Индии. Авария истребителя произошла через несколько минут после взлета. Оба пилота успели катапультироваться.

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Новости Украины ЕгипетавиакатастрофаистребителиМиг-29
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