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В Словакии разбился истребитель Миг-29

Новости » Происшествия    29.09.2019 - 08:36
В Словакии разбился истребитель Миг-29
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Причина аварии - недостаток топлива

В субботу, 28 сентября, российский истребитель Миг-29 Военно-воздушных сил Словакии разбился вблизи города Злате Моравце. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение местной полиции в Facebook.

Как сообщают словацкие правоохранители, авария военного самолета произошла вечером около 22:30 по киевскому времени во время тренировочного полета с другим истребителем. Пилот успел катапультироваться, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Предварительно установлено, что причиной инцидента могла стать нехватка топлива. Однако точную причину аварии самолета будет устанавливать специальная комиссия экспертов.

В Словакии разбился истребитель Миг-29

Напомним, 25 сентября в Индии близ авиабазы Гвалиор разбился истребитель Миг-21. Военный самолет выполнял тренировочный полет. Авария истребителя произошла через несколько минут после взлета. Оба пилота успели капультуватися.

Также РБК-Украина писало, что 19 сентября во Франции разбился бельгийский истребитель F-16. Двое пилотов самолета остались невредимыми. При этом ударной волной поврежден фасад дома, жителей которого в результате эвакуировали.

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Новости Украины СловакияавиакатастрофаМиг-29
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