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В Мали столкнулись два вертолета, погибли 13 военных

Новости » Происшествия     26.11.2019 - 11:28
В Мали столкнулись два вертолета, погибли 13 военных
Иллюстративное фото (thedefensepost.com)

Эмманюэль Макрон выразил полную поддержку армии

Тринадцать французских военнослужащих погибли в результате столкновения двух военных вертолетов в Мали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.

Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что в результате аварии двух вертолетов в Мали погибли 13 французских солдат. Он выразил полную поддержку армии и приветствовал мужество французских солдат, ведущих боевые действия в Сахеле.

Напомним, 18 января 2018 два российских истребителя Су-34 столкнулись в полете над Японским морем, предварительно - из-за ошибки пилотирования. Самолеты столкнулись в момент возвращения на авиабазу в Хурбе (277-й бомбардировочный авиаполк). На месте столкновения двух истребителей Су-34 над Японским морем погибли трое пилотов.

Также ранее в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия) разбился полицейский вертолет, в результате чего погиб один человек и еще трое пострадали. Правоохранители на вертолете осуществляли обычное патрулирование.

До этого РБК Украина писало, что грузовой Boeing 707 разбился при посадке в аэропорту Кереджа на запад от Тегерана. Пилоты не справились с управлением, и лайнер выкатился за пределы полосы, после чего пробил ограждение и выкатился в жилой район, где загорелся. В результате авиакатастрофы погибли 16 человек.

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