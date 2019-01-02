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В России рассказали о состоянии здоровья политзаключенного Клыха

Новости » Общество    02.01.2019 - 15:25
В России рассказали о состоянии здоровья политзаключенного Клыха
Фото: Станислав Клих (facebook.com/Tatiana Shchur)

Клых в удовлетворительном состоянии находится под наблюдением врача-психиатра

Украинский омбудсмен Людмила Денисова получила ответ от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой относительно состояния здоровья украинского политзаключенного Станислава Клыха. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Денисовой на странице в Facebook.

Татьяна Москалькова со ссылкой на российских тюремщиков сообщает, что Клых в удовлетворительном состоянии находится под наблюдением врача-психиатра и получает лечение в филиале "Психиатрической больницы".

"При этом, по информации Москальковой, никаких других дополнительных обследований ему не будут проводить, потому что он не нуждается", - написала Денисова.

Напомним, 28 декабря сообщалось, что Станислава Клыха обследовали в больнице в Челябинске в течение 5-6 дней, результаты его обследования не известны.

В России рассказали о состоянии здоровья политзаключенного Клыха

Ранее стало известно, что у Станислава Клиха значительно ухудшилось состояние здоровья и есть подозрение на рак

18 декабря украинский омбудсмен направила в РФ запрос из требованием предоставить Клиху медицинскую помощь. Денисова отметила, что обеспокоена неутешительными новостями, что состояние его здоровья критическое.

После этого советник президента РФ Михаил Федотов обратился к компетентным органам с просьбой проверить информацию об ухудшении состояния здоровья Клыха.

 

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Новости Украины Российская ФедерацияДенисоваКлыхполитзаключенные в РФ
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