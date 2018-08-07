Клих повідомив, що в лікарні РФ його "накачали" психотропними препаратами

Український політв'язень Клих провів телефонну розмову з мамою

Утримуваний у Російській Федерації український політичний в'язень Станіслав Клих повідомив, що у психлікарні РФ його "накачали" психотропними препаратами. Про це він заявив у телефонній розмові з мамою, повідомила у Facebook уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова.

Зокрема, Денісова повідомила про розмову з мамою Клиха - Тамарою, яка нещодавно говорила з Клихом, який наразі перебуває в російській колонії, по телефону.

"Станіслав розповів, що в психіатричній лікарні його "накачали" психотропними препаратами, і він не знає, як це впливатиме на його стан в подальшому", - йдеться у повідомленні.

Також мати Клиха додала, що за словами Станіслава, у нього дуже болять нирки, що може бути наслідком травми.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у липні поточного року Клих перебував у психлікарні Магнітогорська (РФ).

Зазначимо, раніше заступник глави Міністерства юстиції України з питань євроінтеграції Сергій Пєтухов заявляв, що Україна готується подати комплексний міждержавний позов в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) щодо українських політв'язнів, незаконно утримуваних Росією.