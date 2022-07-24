В России признали ракетный удар по порту Одессы

В России признали ракетный удар по одесскому порту, который был совершен накануне. Там заявили, что ракеты уничтожили военный объект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера МИД РФ Марии Захаровой в Telegram.
"Ракеты "Калибр" уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу", - написала она.
Отметим, что вчера министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Россия якобы не имеет отношения к ракетному удару по Одесскому порту.
Напомним, 23 июля утром Россия атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".
Во время атаки там в хранилищах находилось украинское зерно, которое предназначалось для экспорта.
Позже стало известно, что в результате ракетного удара по Одесскому морскому торговому порту есть пострадавшие.