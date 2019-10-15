В России признали массовую подмену допинг-тестов

Российские чиновники подменили результаты нескольких тысяч допинг-тестов своих спортсменов. Об этом в интервью The New York Times заявил глава российского антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус.

По его словам, данные о пробах на допинг скрывались и подменялись, чтобы защитить репутацию бывших спортсменов, которая сегодня занимают должности в правительстве или являются высокопоставленными чиновниками. Он также отметил, что выступил с заявлением, чтобы будущим российским спортсменам не пришлось "страдать из-за действий других людей".

"Россия - это страна высокого спортивного уровня, но те, кто отвечал за урегулирование этой ситуации на протяжении многих лет, выбрали ложный путь, неправильный подход", - подчеркнул Ганус.

Как пишет NYT, если данная информация подтвердится, то это осложнит работу российских властей, которые пытаются избежать новых наказаний со стороны международных антидопинговых служб. Отметим, в 2015 году после скандала с масштабной фальсификацией допинг-проб Россию отстранили от ряда международных соревнований, в том числе от зимней Олимпиады-2018.

Напомним, ранее сообщалось, что Россию могут отстранить от Олимпийских игр в 2020 году. В частности, это связано с подозрениями Московской антидопинговой лаборатории в фальсификации данных.

В сентябре Всемирное агентство WADA дало России три недели на объяснение данных о допинговых нарушениях.