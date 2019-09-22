Россию могут отстранить от Олимпийских игр в 2020 году

Иллюстративное фото (Olympic.org)

Причина возможного отказа РФ в участии - допинговый скандал

Россию могуть отстранить от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями Московской антидопинговой лаборатории в подделывании данных. Как передает РБК-Украина, об этом пишет The Telegraph.

Ссылаясь на свои источники, британское издание отмечает, что речь идет о скандале, когда выяснилось, чтоо прежде чем передать данные спортсменов о допинге во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), лаборатория подделывала информацию.

WADA также считает, что этой информацией манипулировали последние 18 месяцев, пытаясь "скрыть историческое и системное употребление допинга российскими спортсменами".

По информации Telegraph, в течение следующих двух месяцев могут появиться новые доказательства выявленных манипуляций с допинг-пробами. Если будет подтверждена информация о подделывании - это может привести к исключению российских спортсменов от Олимпиады-2020.

Напомним, ранее уже появлялась информация, что Россию могут отстранить от Олимпиады 2020, которая пройдет в Токио, в связи с ситуацией вокруг обвинений прыгуна в высоту Данила Лысенко в даче ложных показаний по делу о пропуске допинг-тестов.Он предоставил поддельные документы, согласно которым пропустил тесты из-за болезни.