У Росії визнали масову фальсифікацію допінг-тестів

Російські чиновники підмінили результати декількох тисяч допінг-тестів своїх спортсменів. Про це в інтерв'ю The New York Times заявив глава російського антидопінгового агентства РУСАДА Юрій Ганус.

За його словами, дані про проби на допінг ховалися і підмінялися, щоб захистити репутацію колишніх спортсменів, яка сьогодні займають посади в уряді чи є високопоставленими чиновниками. Він також зазначив, що виступив із заявою, щоб майбутнім російським спортсменам не довелося "страждати через дії інших людей".

"Росія - це країна високого спортивного рівня, але ті, хто відповідав за врегулювання цієї ситуації протягом багатьох років, обрали помилковий шлях, неправильний підхід", - підкреслив Ганус.

Як пише NYT, якщо дана інформація підтвердиться, то це ускладнить роботу російської влади, яка намагається уникнути нових покарань з боку міжнародних антидопінгових служб. Відзначимо, в 2015 році після скандалу з масштабною фальсифікацією допінг-проб Росію відсторонили від низки міжнародних змагань, в тому числі від зимової Олімпіади-2018.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росію можуть відсторонити від Олімпійських ігор в 2020 році. Зокрема, це пов'язано з підозрами Московської антидопінгової лабораторії у фальсифікації даних.

У вересні Всесвітнє агентство WADA дало Росії три тижні на пояснення даних про допінгові порушення.