UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России пригрозили ударом по Польше за идею передать ядерные ракеты Украине

Фото: Мария Захарова (facebook.com/MIDRussia)
Автор: РБК-Украина

В Министерстве иностранных дел России заявили, что идея передачи Украине ядерного оружия может угрожать Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Ранее депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Запад имеет право передать Украине ядерное оружие, так как Россия нарушила Будапештский меморандум.

Захарова считает, что польские политики "проявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть, разжигают конфликты". Она также заявила, что Польша якобы грозится нарушить режим нераспространения ядерного оружия.

"Но самое главное - они ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел мира", - добавила Захарова.

Напомним, в Польше нет ядерного оружия. Хотя вице-премьер Польши Ярослав Качинский признался, что хотел бы видеть такое оружие в стране.

При этом Польша серьезно воспринимает угрозы ядерного удара со стороны РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПольша