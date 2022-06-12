В России пригрозили ударом по Польше за идею передать ядерные ракеты Украине

В Министерстве иностранных дел России заявили, что идея передачи Украине ядерного оружия может угрожать Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову .

"Но самое главное - они ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел мира", - добавила Захарова.

Захарова считает, что польские политики "проявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть, разжигают конфликты". Она также заявила, что Польша якобы грозится нарушить режим нераспространения ядерного оружия.

Ранее депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Запад имеет право передать Украине ядерное оружие , так как Россия нарушила Будапештский меморандум.

Напомним, в Польше нет ядерного оружия. Хотя вице-премьер Польши Ярослав Качинский признался, что хотел бы видеть такое оружие в стране.

При этом Польша серьезно воспринимает угрозы ядерного удара со стороны РФ.