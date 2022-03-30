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В Польше заявили о желании иметь ядерное оружие. Но это нереальная идея

Новина українською →
Варшава, Среда 30 марта 2022 21:02
В Польше заявили о желании иметь ядерное оружие. Но это нереальная идея Фото: Ярослав Качинский о ядерном оружии в Польше (gettyimages)
Автор: Артем Горовенко

Вице-премьер Польши Ярослав Качинский высказался о ситуации в Украине. Он закже оценил возможность обладания ядерным оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.pl.

Ярослав Качинский высказался о ситуации в Украине.

"Русские готовятся к новому наступлению, они стягивают войска из разных уголков мира, но никто не может ответить, изменят ли эти силы ситуацию на фронте. Все указывает на то, что это будет долгая война", - сказал он.

Президент "Право и Справедливость" также говорил о возможности наличия в Польше ядерного оружия. Он признался, что хотел бы видеть такое оружие в стране, но "как ответственный политик я должен оценить эту идею как нереальную".

Напомним, что Польша запретила импорт российского угля.

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Польша Качинский Ядерное оружие
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