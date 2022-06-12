ru ua
Вс, 12 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Запад имеет право дать Украине ядерные боеголовки для защиты независимости, - Евродепутат

Новина українською →
Воскресенье 12 июня 2022 11:04
Запад имеет право дать Украине ядерные боеголовки для защиты независимости, - Евродепутат Фото: депутат Европарламента Радослав Сикорский (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Запад имеет право дать Украине ядерные боеголовки для защиты своей независимости. Ведь российский диктатор Владимир Путин нарушил Будапештский меморандум.

Об этом заявил депутат Европарламента Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эспрессо ТВ".

Он напомнил, что Украина отдала свой ядерный потенциал по Будапештскому меморандуму в 1994 году в обмен на гарантии территориальной целостности и суверенитета.

Сикорский заявил, что Украина тогда не могла обслуживать ядерный потенциал и не имела доступа к операционному контролю над ним, а Россия сейчас не признает положения документа гарантиями.

"Тем не менее Россия нарушила Будапештский меморандум. Поэтому считаю, что мы как Запад имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки, так чтобы она могла защитить свою независимость", - заявил он.

Ранее президент Владимир Зеленский инициировал консультации по поводу Будапештского меморандума.

Подробнее об этом документе читайте в материале "Основан на отказе Украины от ядерного оружия. В чем суть Будапештского меморандума".

Читайте РБК-Украина в Google News
Ядерное оружие Война России против Украины
NEWS
Не 40 часов. Из-за войны в Украине рабочая неделя длится дольше
Не 40 часов. Из-за войны в Украине рабочая неделя длится дольше
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз