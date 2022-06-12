У Росії пригрозили ударом по Польщі за ідею передати ядерні ракети Україні

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що ідея передачі Україні ядерної зброї може загрожувати Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційного представника МЗС РФ Марію Захарову.
Раніше депутат Європарламенту Радослав Сікорський заявив, що Захід має право передати Україні ядерну зброю, оскільки Росія порушила Будапештський меморандум.
Захарова вважає, що польські політики "проявляють екстремістську ідеологію, поширюють ненависть, розпалюють конфлікти". Вона також заявила, що Польща нібито погрожує порушити режим нерозповсюдження ядерної зброї.
"Але найголовніше - вони ставлять під удар польський народ, який втягують в ядерний переділ світу", - додала Захарова.
Нагадаємо, у Польщі немає ядерної зброї. Хоча віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський зізнався, що хотів би бачити таку зброю в країні.
При цьому Польща серйозно сприймає загрози ядерного удару з боку РФ.