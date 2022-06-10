В Польше серьезно воспринимают заявления России о ядерных ударах, - посол

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого изданию Укринформ .

По его словам, Польша внимательно следит за заявлениями России об "очереди на денацификацию" после Украины и возможных ядерных атаках.

"У нас нет никаких иллюзий. Цель агрессии, которая началась в конце февраля - не захватить отдельные города Украины, а заставить всех в Европе вернуться на 30-40 лет назад", - сказал дипломат.

Он заявил, что Россия для достижения своих целей использует все имеющиеся инструменты и сферы, в частности военные, экономические и дипломатические. Однако Польша осознает, что РФ смогла бы быстрее добраться и до ее границ, если бы Украина не удержала оборону.

Посол добавил, что война в Украине "является шансом остановить режим, который угрожает всему миру".