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В России пригрозили признать санкции "актом международной агрессии"

Фото: бывший президент России Дмитрий Медведев (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил признать санкции против России "актом международной агрессии". Он добавил, что дипломатические отношения заходят в тупик и Москва готова к их полному разрыву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Медведева.

"Незаконные" санкции при определенных обстоятельствах могут быть квалифицированы как акт международной агрессии со стороны отдельных государств или их союзов", - заявил Медведев.

Он добавил, что в результате санкционного давления на Россию дипломатические отношения зайдут в полный тупик, а их уровень с рядом государств будет понижен, либо произойдет их полный разрыв.

Напомним, сегодня Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России за развязанную войну в Украине.

Отметим, вчера Генассамблея ООН проголосовала за отстранение России от Совета по правам человека.

Война России против Украины продолжается 44-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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