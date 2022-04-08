В России пригрозили признать санкции "актом международной агрессии"

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил признать санкции против России "актом международной агрессии". Он добавил, что дипломатические отношения заходят в тупик и Москва готова к их полному разрыву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Медведева.