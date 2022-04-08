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У Росії пригрозили визнати санкції "актом міжнародної агресії"

Фото: колишній президент Росії Дмитро Медведєв (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв пригрозив визнати санкції проти Росії "актом міжнародної агресії". Він додав, що дипломатичні відносини заходять у глухий кут і Москва готова до їх повного розриву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Медведєва.

"Незаконні" санкції за певних обставин можуть бути кваліфіковані як акт міжнародної агресії з боку окремих держав або їх союзів", - заявив Медведєв.

Він додав, що в результаті санкційного тиску на Росію дипломатичні відносини зайдуть в повний глухий кут, а їх рівень з низкою держав буде знижений, або відбудеться їх повний розрив.

Нагадаємо, сьогодні Євросоюз затвердив п'ятий пакет санкцій проти Росії за розв'язану війну в Україні.

Зазначимо, вчора Генасамблея ООН проголосувала за відсторонення Росії від Ради з прав людини.

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