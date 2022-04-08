У Росії пригрозили визнати санкції "актом міжнародної агресії"

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв пригрозив визнати санкції проти Росії "актом міжнародної агресії". Він додав, що дипломатичні відносини заходять у глухий кут і Москва готова до їх повного розриву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Медведєва.